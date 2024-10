Movida sicura a Siracusa, non si ferma all'Alt: minorenne denunciato

Continuano i servizi di controllo del territorio, finalizzati a rendere sicura la movida dei giovani siracusani.

In specie, nella serata di ieri, l’attività della Polizia di Stato si è concentrata, come sovente accade, nei pressi del parcheggio di una nota panineria, dove erano presenti numerosi giovani.

In tale contesto, un minore è stato denunciato per non essersi fermato all’Alt di Polizia impostogli dagli agenti.

Allo stesso venivano, inoltre, elevate varie infrazioni al codice della Strada per guida senza patente, senza casco, senza assicurazione e per superamento dei limiti di velocità. Il ciclomotore su cui viaggiava il minore è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La zona in questione, da alcune settimane, è particolarmente attenzionata dalla Questura perché i residenti lamentano scorribande notturne di giovani che disturbano la quiete dei residenti.