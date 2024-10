Occupava abusivamente un alloggio popolare, denunciato a Pachino

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino, del Reparto Prevenzione crimine di Catania e personale della Polizia Municipale hanno effettuato, nel comune di Pachino, un articolato servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, organizzando nelle zone periferiche e nel centro storico, numerosi posti di controllo.

Il dispositivo, che ha la precipua finalità di innalzare il livello di sicurezza percepita negli abitanti del centro pachinese, ha consentito l’identificazione di 149 persone e il controllo di 73 mezzi.

In tale contesto operativo, sono state denunciate tre persone, i primi due, un uomo ed una donna, rispettivamente di 55 e 63 anni, per aver chiuso con dei cavi d’acciaio in una pubblica via sita nel centro di Pachino.

Una terza persona, un uomo di 30 anni, è stata denunciata per aver occupato abusivamente un appartamento di edilizia popolare.