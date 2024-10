Festa grande a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 22 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 43.650 euro in seguito ai numeri 7-17-67-77 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 16 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.