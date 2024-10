Deteneva cocaina pronta per lo spaccio: arrestato a Lamezia Terme

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato un 64enne con l'accusa di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione condotta nell'abitazione dell'uomo e nelle relative pertinenze, avvenuta con il supporto di unità cinofila del Gruppo Guardia di Finanza di Lamezia Terme, sono stati unfatti trovati 22 grammi di cocaina, suddivisi in 37 dosi.

La sostanza stupefacente, secondo quanto riferito, era stata confezionata in base al peso e nascosta, pronta per essere successivamente immessa nel mercato illecito dello spaccio al dettaglio dove avrebbe fruttato oltre 2.000 euro. Il sessantaquattrenne è stato portato nel carcere di Catanzaro.