Di Francesco scuote il Palermo. "E' arrivato il momento di vincere al ' Barbera' "

"Sabato torniamo al Barbera e vogliamo invertire il trend negativo. La vittoria manca da un po' e vogliamo gioire con i nostri tifosi. La Reggiana ha trovato entusiasmo, ci vorrà impegno. Sono qui da un anno e sono felice di essere a Palermo, mi voglio migliorare e voglio togliermi soddisfazioni con questa maglia". Il centrocampista Federico Di Francesco lancia la sfida, c'è un tabù da sfatare, visto che la formazione allenata da Alessio Dionisi non ha ancora vinto in casa, due pareggi e una sconfitta è il magro ruolino interno. Sabato i rosanero hanno ancora un'occasione "L'importante - aggiunge Di Francesco, ai microfoni dei canali ufficiali del club - ora è non perdere terreno per arrivare alle prime posizioni e fare un campionato di vertice. A Modena il pareggio è stato frutto di una gara a due facce, con un nostro gran primo tempo dove abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica. Abbiamo provato a difendere il risultato ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo tenere alta l'attenzione per tutti e novanta i minuti. Il vero Palermo è quello del primo tempo".