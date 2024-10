Catania, la giunta approva il progetto per Parco e palestra a Librino

La realizzazione di un parco di 30 mila mq, una nuova palestra con un campetto e ampi parcheggi al servizio dell'istituto comprensivo Vitaliano Brancati d iLibrino, plesso centrale di viale San Teodoro. La giunta

comunale del sindaco Trantino ha approvato il progetto definitivo del piano di rigenerazione urbana, finanziato con circa sei milioni e mezzo di euro nell'ambito dei Piani urbani integrati, originariamente programmati con il Pnrr. Le opere la cui realizzazione è stata già appaltata contestualmente al progetto esecutivo da Invitalia, proprio per accelerare l'attuazione degli interventi, prevede l'apertura del cantiere tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio del 2025."Anche questo progetto che va in esecuzione -ha spiegato il sindaco Enrico Trantino- intende promuovere interventi volti al miglioramento delle ampie aree urbane degradate di Librino, con la rifunzionalizzazione eco sostenibile di aree pubbliche per finalità di interesse generale, con le strutture scolastiche possibilmente funzionanti anche nelle ore pomeridiane. L'obiettivo è il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi di promozione delle attività formative e sportive e dell'ambiente, con vaste zone a verde e soluzioni innovative per ricucire il contesto ambientale di Librino con tutta la città di Catania".Il completamento di tutte le opere del cantiere dovrà avvenire entro il primo semestre del 2026.