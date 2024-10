Vittoria, bruciava rifiuti: 44enne denunciato dalla Polizia

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria ha deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa, per le molteplici violazioni alla normativa in materia ambientale, un uomo di 44 anni. Gli Agenti della Polizia di Stato nel corso del servizio di controllo del territorio, alla vista di una notevole coltre di fumo che si elevava da un terreno privato nel Vittoriese, immediatamente procedevano a effettuare gli urgenti accertamenti: veniva colto, in flagranza di reato un uomo il quale, all'interno di un fossato di smaltimento, stava sviluppando un incendio di rifiuti speciali, tra i quali vario materiale plastico, teli e tubi in plastica e rifiuti organici determinando un concreto pericolo per l’ambiente e la salute collettiva.

Stante il protrarsi dell'incendio, in ragione della possibile pericolosità ed incolumità per i residenti, gli operatori allertavano e facevano intervenire sul posto i Vigili del Fuoco.