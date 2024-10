Modica, fronde ad altezza d'uomo: serve potare gli alberi

I marciapiedi e le facciate dei palazzi di Modica "oscurati" dalle fronde degli alberi che avrebbero bisogno di una robusta potatura. Le fronde sono arrivate ormai ad altezza d'uomo e il fogliame si deposita sui marciapiedi in maniera abbondante e costituisce pericolo per i pedoni, rifugio per migliaia di uccelli che sporcano con i loro escrementi. Necessario, quindi, programmare una capillare opera di potatura per gli alberi in tutta la città.