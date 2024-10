Maltempo fino al week end, poi estate di San Martino anticipata

Da domenica tornerà il bel tempo quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sitowww.iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento meteo già sabato al Sud e su parte del Centro, poi da domenica su quasi tutta l'Italia. La prossima settimana sarà in prevalenza soleggiata seppur con l'insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura. Buone notizie per i giorni di Halloween e Ognissanti: il bel tempo infatti dovrebbe dominare su tutta l'Italia a partire da martedì con la rimonta di un campo di alta pressione. Arriva l'Estate di San Martino in anticipo. Nelle prossime ore, intanto, avremo diffuso maltempo con piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e alNord-Ovest poi; attenzione a fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma anche a qualche rovescio intenso verso le regioni adriatiche. In sintesi, un deciso miglioramento interesserà ancora solo il Sud. Le temperature risultano ancora anomale ed elevate per il periodo: ancora notti tropicali con 21°C a Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria, 19°C anche al Centro Italia tranAncona, Rimini ed Ascoli Piceno. Firenze e Roma con 18°C risultano circa 7-8°C oltre la media all'alba, così come molte altre città, non solo del Centro-Sud ma anche del Nord (Genova, Forlì, La Spezia con 18°C). E dopo le 'notti tropicali', anche di giorno le massime vanno 'fuori stagione': su tutto il Sud sono previsti valori sui 25-26°C, con picchi in Sicilia di 28°C.

A due mesi esatti dal Natale, venerdì 25 ottobre, sembrerà di essere ancora in Estate, soprattutto per le temperature minime: a Bolzano sono previsti addirittura 18°C durante la notte. Nel weekend assisteremo a due situazioni meteorologiche importanti econtrapposte: persisterà il rischio alluvioni al Nord-Ovest acausa di un altro carico di pioggia atteso, anche in Sardegna elocalmente sul Triveneto (al Centro-Sud comunque il tempo sarà perlo più soleggiato). Mentre domenica 27 ottobre che, con il ritorno all'ora solare, ci regalerà tramonti anticipati di un'ora ma ricchi di raggi solari soltanto al Centro-Sud, pioverà ancora al Nord, specie a ovest.

Nel dettaglio:- Giovedì 24. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: piogge speciesu Toscana, Umbria e medio alto Lazio. Al Sud: soleggiato.- Venerdì 25. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo in Toscana, veloce in Sardegna, piogge sparse su Umbria, Lazio e Marche. Al Sud: soleggiato.- Sabato 26. Al Nord: piogge intense al Nord-Ovest. Al Centro: qualche pioggia in Toscana. Al Sud: soleggiato.Tendenza: domenica ancora piovosa al Nord, in Sardegna e localmente in Toscana.