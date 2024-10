Randagismo, dalla Regione 4 milioni ai Comuni siciliani

Quattro milioni di euro a disposizione dei Comuni siciliani per affrontare l’emergenza randagismo. Per il secondo anno consecutivo, da quando passò l’emendamento a firma dell’Onorevole Ignazio Abbate, la Regione destina una cifra cospicua per venire incontro agli Enti Locali nella loro gestione quotidiana dei rifugi destinati all’accoglienza dei randagi. Sono oltre 200 i Comuni siciliani che usufruiranno di questi aiuti. In provincia di Ragusa sono 9 i comuni che ne beneficeranno: Acate, Chiaramonte, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Ragusa, S.Croce e Vittoria per un totale di 422.271 euro. A Modica vanno 201 mila euro, 70 mila a Ragusa, 63 mila a Vittoria, 31 mila a Ispica, 20 mila a Chiaramonte Gulfi, 12.500 a Comiso, 10 mila a S.Croce Camerina, 9.500 ad Acate ed infine 3.500 a Giarratana.