Maxi-emergenze, potenziato modulo sanitario della Seus 118

Potenziato il modulo sanitario della Seus 118 relativo ai soccorsi nelle maxi-emergenze.

Utilizzabile negli eventi calamitosi- ad esempio terremoti, alluvioni, frane e inondazioni e in incidenti con numero elevato di feriti, può contare anzitutto su un nuovo posto medico avanzato con due tende pneumatiche di grandi dimensioni (lunghe 10 metri, larghe 6 e alte 3) con impianto elettrico, pompa di calore, letti, elettromedicali (defibrillatori, ventilatori polmonari, aspiratori, ecografi) e carrelli sanitari.

"Una dotazione che pone il nostro 118 e quindi il sistema sanitario siciliano all'avanguardia a livello nazionale nella gestione delle maxi-emergenze - ha sottolineato il presidente della Seus, Riccardo Castro, durante la conferenza di presentazione negli spazi di Villa Malfitano a Palermo - così come previsto dalle norme in materia siamo pronti a prestare soccorso anche per eventi calamitosi nel resto d'Italia.

Possiamo peraltro contare sulla notevole professionalità dei nostri soccorritori, i quali operano come sempre in perfetta sinergia con i medici e gli infermieri delle 4 centrali operative del 118 siciliano".

Il rinnovato modulo sanitario può contare anche su un'ambulanza Msa 4x4, un'ambulanza Msb, un furgone da 9 posti a uso speciale, un'auto 4x4, un'auto di coordinamento soccorsi e logistica con gancio di traino e una moto d'acqua Ais con carrello.

C'è pure l'unità di comando regionale con 2 postazioni fornite di pc e collegamento internet, una postazione per comunicazioni radio E' anche operativo un furgone con presidi acquatici e alluvionali: un catamarano "Takacat" per 7 persone, barella galleggiante, Dpi, presidi tecnici, pantaloni salopette e stivali.

Un furgone Uge contiene anzitutto Dpi per i casi di pericolo di contagi da sostanze biologiche, chimiche e radiologiche: maschere con filtri hepa, tute, guanti e calzari.

Nello stesso furgone pure l'occorrente per il paziente traumatizzato e politraumatizzato: tavole spinali con ferma capo, "ragno" per adulti e pediatrico, barelle cucchiaio, steccobende rigide e a depressione, materassi a depressione e teli porta-feriti.