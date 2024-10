Nascondeva la droga in garage, a Catania il cane la fiuta

La Polizia di Stato - Squadra Volanti - ha denunciato un pregiudicato catanese di 48 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi, i poliziotti del nucleo motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente alla Squadra Cinofili, hanno realizzato alcuni controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dello smercio di sostanza stupefacente nella zona di via Fossa della Creta.

Giunti nei pressi di un garage seminterrato chiuso da un lucchetto, l’infallibile fiuto del cane antidroga Maui ha permesso ai poliziotti di rinvenire a seguito di perquisizione locale varie tipologie di droga; in particolare, sono stati trovati e sequestrati 17 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione.

Il proprietario del garage, pregiudicato per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.