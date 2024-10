Una sanguinosa rissa, questa sera, a Vittoria, nella zona di via Pozzo Bollente: due persone sono finite in ospedale per ferite in varie parti del corpo causate da coltellate. Nella zona, dopo l'allarme lanciato da una telefonata anonima, sono arrivate cinque auto della Polizia e due ambulanze. Le condizioni dei feriti non destano preoccupazioni. Indagini della Polizia.

(Foto Franco Assenza)