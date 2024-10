'Voglio di più da tutti', Dionisi ammonisce il Palermo alla vigilia della gara con la Reggiana

"Dobbiamo cambiare marcia e vincere in casa. Voglio di più da tutti, anche io devo dare di più. È arrivato il momento di vincere allo stadio Barbera, dipende da noi e non da quello che c'è intorno a noi. Dipende da noi, basta". Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, non gira attorno al problema, ma lo prende di petto. I rosanero sono all'asciutto di vittorie interne in campionato e ottobre volge alla fine. Ci sono tante risposte da dare sul proprio campo e davanti al proprio pubblico, se davvero si punta a fare un torneo cadetto ai vertici della classifica.

"Abbiamo fatto meno delle aspettative, altrui e nostre.

Abbiamo le qualità - aggiunge l'allenatore - per migliorare nei numeri, le prestazioni stanno crescendo, ma serve continuità, abbiamo le qualità per migliorare. Non ho mai avuto la fortuna di vivere un'esperienza così, in una piazza così importante.

Sento una grande responsabilità ed è bello. L'allenatore deve cercare di essere equilibrato. Sono motivato e contento".

Domani pomeriggio, a Palermo, sarà di scena la Reggiana e il tecnico, che tende a non sottovalutare nessuno, tiene in grande considerazione la formazione emiliana e chiama a raccolta, per l'ennesima volta, anche la tifoseria.

"La Reggiana - sottolinea Dionisi - è diversa dal Modena, è una squadra che difende con un baricentro basso, ha giocatori rapidi e tiratori. Potrebbero permetterci di fare la prima costruzione, ma potrebbero anche essere più aggressivi. La partita con la Reggiana è importante perché in casa non abbiamo ancora messo la sesta. Non è pressione, ma motivazione. Lo stadio sarà tutto dalla nostra parte. Giochiamo contro un avversario in salute e che scenderà in campo con leggerezza. Noi abbiamo una maglia importante e ci dobbiamo misurare con le aspettative. Dobbiamo migliorare, altrimenti i risultati non saranno positivi quanto meritiamo".