Presidenziali Usa, Harris - Trump, parità nel voto popolare

Kamala Harris e Donald Trump sono in perfetta parità nel voto popolare (48% a 48%). Lo rivela l'ultimo sondaggio di New York Times e Siena College a dieci giorni dal voto del 5 novembre.

L'elettorato è raramente sembrato così equamente diviso, sottolinea il Nyt, spiegando che il risultato non è incoraggiante per la vicepresidente, considerato che nelle recenti elezioni i democratici hanno avuto un vantaggio nel voto popolare anche quando hanno perso il Collegio elettorale e quindi la Casa Bianca.