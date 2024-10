Si torna a sparare a Catania. Ieri sera un uomo intorno ai 50 anni è stato raggiunto da dei colpi di pistola mentre probabilmente si trovava in auto in via Balatelle, tra le case popolari del quartiere San Giovanni Galermo. L'esatta dinamica ancora non si conosce e l'uomo è stato condotto al Policlinico in condizioni che comunque non sembrerebbero gravi.