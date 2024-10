Pallamano. Il campionato riposa, allenamento per lo Scicli

Il campionato di serie B di Pallamano nel fine settimana osserva un turno di riposo per attività riguardante la Figh Sicilia Area 9 per il settore giovanile. Lo Scicli Social Club, dopo il turno di riposo della scorsa settimana, ha continuato a lavorare con molta attenzione, in vista anche dell’impegno fuori casa del 3 novembre con l’Aretusa. La squadra mercoledì sera ha effettuato un impegnativo allenamento congiunto sul campo della Orlando Pallamano Haenna, allenata da Mario Gulino, che prende parte al campionato di serie A Silver.