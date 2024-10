L'Associazione di Promozione Sociale Comitato Attivisti Siracusani, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali, domenica 27 dalle ore 9 alle ore 12 darà la possibilità per la prima volta di accedere alle Terme Bizantine, sito in via Armando Diaz 49a. Ingresso gratuito.