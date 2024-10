Tenta il suicidio attraversando a piedi la A18: salvata da 2 agenti

Una donna che ha tentato il suicidio attraversando a piedi, dalla corsia di emergenza a quella di sorpasso, dell'A18, l'autostrada Catania-Messina, è stata salvata dall'equipaggio di una pattuglia della polizia stradale del capoluogo etneo.

Due agenti, che erano sulla corsia di marcia opposta, sono scesi dall'auto di servizio e hanno scavalcato il guard-rail centrale dell'autostrada e, in corsia di sorpasso, hanno afferrato la donna che, in lacrime, ha cercato di liberarsi per realizzare le sue intenzioni.

I poliziotti sono riusciti a metterla in sicurezza, accompagnandola in un luogo protetto e, dopo aver richiesto l'intervento di un'ambulanza per tutti gli accertamenti del caso in ospedale, hanno provato a tranquillizzarla, cercando di instaurare un dialogo. La donna si è confidata con loro raccontando di attraversare un momento difficile a causa di una serie eventi personali. In attesa dei soccorsi, la donna ha assicurato agli agenti di voler intraprendere un percorso di supporto psicologico.