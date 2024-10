La Guardia di finanza sequestra a Gioia Tauro 790 chili di droga

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto e sequestrato nel porto di Gioia Tauro 790 chilogrammi di cocaina purissima suddivisa in due container. Gli investigatori, a seguito di un'approfondita attivita' di analisi delle spedizioni commerciali in transito nell'area portuale, hanno sottoposto a controllo i container sospetti, che trasportavano succo di ananas e sacchi di sesamo, all'interno dei quali e' stato scoperto il notevole quantitativo di stupefacente, sottoposto a sequestro. La partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie un introito di circa 120 milioni di euro.L'operazione e' maturata nell'ambito delle ordinarie procedure di controllo presso i varchi doganali, nel corso delle quali vengono eseguite accurate ispezioni su una parte rilevante delle migliaia di container quotidianamente in transito, anche ricorrendo al prezioso ausilio delle unita' cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. Nel corso di quest'anno, presso il porto di Gioia Tauro sono stati finora sequestrate complessivamente 3,8 tonnellate di cocaina.