Regionali in Liguria, seggi aperti: è sfida Bucci - Orlando

Sono aperti i seggi per le elezioni regionali della Liguria. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle ore 15 di lunedì 28 ottobre per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo il terremoto giudiziario iniziato a maggio che ha portato alle dimissioni del governatore uscente. Sull'affluenza alle urne pende l'incognita del maltempo dopo la diramazione di un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.