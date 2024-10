Deve scontare 2 anni e 8 mesi, preso a Villasmundo: è in cella a Brucoli

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 37enne che deve scontare 1 anno e 10 mesi di detenzione domiciliare per i reati di detenzione illecita di una pistola e invasione di terreni ed edifici, commessi a Lentini nel 2018 e nel 2021.

I Carabinieri della Stazione di Villasmundo hanno arrestato e associato alla Casa di Reclusione di Augusta un 36enne che deve scontare 2 anni e 8 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di una pistola, reati commessi a Villasmundo e per i quali è stato denunciato nell’anno 2023.