Paura nel Cosentino per la scossa di terremoto avvertita alle 20:51 in tutta la provincia. L'epicentro e' stato a Cellara, centro della Presila cosentina, in cui il terremoto di 3.7 ha scosso un po' tutta la popolazione. Da quanto si e' appreso al momento non si registrano danni a persone o cose, ma solo un po' di paura. Qualcuno e' anche sceso in strada per timore di successive scosse.