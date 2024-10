Si spegne la 'voce di Floridia', morto Turi Ferrante

Si è spento nella sua abitazione di via Pellico, Turi Ferrante. Lo conoscevano come la 'voce di Floridia'. E' stato per una vita il banditore principale del paese. Aveva cominciato la sua attività a bordo di una vecchia Fiat 500 con gli altoparlanti montati sul tetto. Pubblcizzava le attività commerciali che lo contattavano per promuovere le loro attività. I funerali di Turi Ferrante verrano celebrati oggi alle 16 nella Chiesa del Carmine a Floridia.