Tris di vincite in Sicilia con il Lotto. Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre, come riporta Agipronews, festeggia la provincia di Messina con 35.750 euro: vinti 13.500 euro a Furnari, 12.500 euro ad Acquedolci e 9.750 euro proprio a Messina. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,9 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio a anno.