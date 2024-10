Un paziente ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa si è tolta la vita lanciandosi da una finestra del reparto di medicina. Non si conoscono i motivi che avrebbero indotto l'uomo, un 66enne, a mettere in atto il gesto. La direzione dell'Asp di Ragusa ha aperto un'inchiesta interna per fare luce sull'episodio.