Spacciatore incallito bloccato a Catania con 100 dosi di cocaina e di 'fumo'

Era stato sorpreso e arrestato, appena qualche giorno fa, dalla Polizia di Stato con diverse dosi di marijuana e cocaina, oltre a 300 euro, provento dell’attività di spaccio.

Il pusher catanese di 24 anni è stato nuovamente beccato dai poliziotti, durante un controllo in via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo.

Il giovane, in libertà in attesa di giudizio per i fatti pregressi, è tornato a smerciare droga sempre nella stessa zona e, proprio in ragione dei suoi precedenti legati sempre allo spaccio di droga, è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga per cercare di sottrarsi ai controlli, ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato per essere sottoposto a perquisizione.

Nello specifico, nel marsupio che il giovane portava a tracolla sono state trovate più di 100 dosi, tra cocaina e marijuana, pronte per essere vendute. Oltre alla droga, è stata trovata una radiolina ricetrasmittente e la somma di 750 euro in banconote di vario taglio, ritenuta anche in questo caso provento dell’attività di spaccio.

Quanto rivenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il 24enne è stato arrestato.

Visti i suoi trascorsi, il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP.