Incidente stradale ad Aci Sant'Antonio: morto un operatore ecologico

Incidente mortale sulla circonvallazione di Aci Sant'Antonio, nel Catanese. La vittima è un netturbino, Bruno Barbagallo, di 34 anni. L'uomo si trovava in sella alla sua moto quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con un camion. E' accaduto ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Indagini sono in corso.

Il sindaco del Comune, Quintino Rocca, ha scritto sul proprio profilo Facebook un messaggio di cordoglio: "Siamo un paese lacerato dal dolore e dalla rabbia. Non possiamo fare altro che stringerci attorno allo strazio della famiglia. Addio Bruno".