L'assessora Volo: "La Sanità è adeguata alle esigenze dei siciliani"

"Dico da tempo che la sanità siciliana è una sanità assolutamente adeguata alle risposte di cui la cittadinanza ha bisogno: a volte non siamo capaci di far conoscere noi stessi a...noi stessi. Ciò che è importante è che invece Agenas ce ne dia un ufficiale riconoscimento: in alcuni degli oltre 200 parametri che Agenas ha come suo screening siamo veramente in ottime posizioni, alcuni ospedali davvero straordinarie. Quello che dobbiamo fare è crescere, migliorare, ed essere sempre più credibili a livello regionale e nazionale". A dirlo all'Italpress l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Giovanna Volo, commentando i risultati del Programma nazionale esiti dell'Agenas a margine di un convegno a Palermo sui percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dell'epatocarcinoma organizzato da Policlinico di Palermo e AZ Salute.