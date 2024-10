Per il Ponte dell'1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani

Finiti i festeggiamenti di Halloween e in preparazione dei mercatini di Natale, sono dieci milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il ponte di Ognissanti. Circa 8,9 milioni resteranno in Italia prediligendo le località d'arte (30,2%) e, a seguire, la montagna (22,3%) e i posti all'aria aperta, mare (22,1%), laghi (3,2%) e terme (2,9%), mentre poco più di 1 milione sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l'aereo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa e costerà in media 462 euro per persona, producendo un giro d'affari di 4,6 miliardi. Emerge dall'indagine di Federalberghi. A spingere al break anche le temperature che a fine ottobre assomigliano molte a quelle di fine agosto per il terzo anno consecutivo, con un caldo anomalo "che conferma i cambiamenti climatici in atto", dicono i meteorologi di www.iLMeteo.it: 28gradi nel Palermitano, 26- 27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento, Messina e Reggio Calabria ma anche 24 a Bolzano, Napoli e Roma.