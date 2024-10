Caltanissetta, sequestrati 12 mila articoli di Halloween 'non sicuri'

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito dell'azione di contrasto ai traffici illeciti, hanno sequestrato oltre 12.000 articoli non sicuri pronti per essere immessi sul mercato in occasione della ricorrenza di "Halloween".

L'operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Caltanissetta, effettuata in due esercizi commerciali gestiti da stranieri, previa ispezione della merce esposta, ha consentito di rinvenire numerosi prodotti quali decorazioni, materiale di cancelleria e gadget ispirati ad Halloween, privi del marchio CE e, quindi, non idonei al commercio secondo i dettami del Codice del Consumo.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Per le violazioni riscontrate sono state altresì elevate sanzioni fino a 25.000 euro.

Sono stati altresì rinvenuti numerosi articoli recanti il marchio "made in Italy" contraffatto, anch'essi sottoposti a sequestro, e sorpresi due lavoratori "in nero", per le cui violazioni sarà interessato il competente ispettorato del lavoro.