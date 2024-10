Controlli a Termini Imerese, denunce e sanzioni

Quattro persone denunciate e una raffica di sanzioni. E' il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese(Palermo). Nell'attività sono state impegnate pattuglie della sezione Radiomobile e delle stazioni di Termini Imerese e Trabia, militari della sezione Operativa e del Nas, oltre al nucleo Cinofili. A Termini Imerese un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione sono stati trovati 10 grammi di hashish già confezionati in dosi, vario materiale per il confezionamento e oltre 800 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sono stati allestiti diversi posti di controllo identificando 250 persone e controllando 160 veicoli. Complessivamente sono state elevate 10 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di oltre 11.000 euro. Sequestrate anche due auto prive dell'assicurazione, mentre due persone sono state denunciate per guida senza patente commessa con la recidiva specifica nel biennio. Per un minore, invece, la denuncia è scattata per le violazioni delle prescrizioni del Daspo, i militari lo hanno sorpreso a frequentare alcuni luoghi del centro storico termitano a lui inibiti. Ai titolari di un pub del centro, a seguito di verifiche da parte dei militari del Nas, infine, sono state elevate due contravvenzioni, per un importo totale di 4.000 euro, per violazioni sulla sicurezza alimentare.