Una mostra per la Festa dei morti a Isola delle Femmine

In occasione della ricorrenza della Festa dei Morti, BCsicilia di Isola delle Femmine, in collaborazione con Memoranda, organizza una mostra sulla suggestiva tradizione legata ai defunti. L'iniziativa dal titolo "Ricordando la Festa dei Morti" è una esposizione di antichi giocattoli della collezione di Agata Sandrone e Francesco D'Attardi, con il tradizionale cannistru, un cesto colmo di dolciumi di ogni genere e in particolare u Pupu ri zuccaru. La mostra ospitata presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine si terrà venerdì 1 novembre 2024 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00, Inoltre sabato 2 e domenica 3 dalle 10,00 alle 13,00. L'ingresso Libero.