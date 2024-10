Guidavano le loro auto senza avere la patente: due denunciati a Ispica

L’Arma dei Carabinieri di Ispica, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati a garantire la prevenzione in ordine alla commissione dei reati contro il patrimonio, si è dedicata anche alla tutela della regolare circolazione stradale. Motivo per cui, nella numerosa serie di controlli effettuati nei confronti degli automobilisti gravitanti nell’area ispicese, è stata dedicata precipua attenzione nei confronti di alcuni utenti della strada la cui guida ha destato particolare pericolo alla sicurezza stradale. Non a caso, i militari hanno provveduto a denunciare a piede libero due giovani del posto, rispettivamente un 20enne ed un 24enne, entrambi alla guida delle rispettive autovetture senza aver mai conseguito la patente. Il maggior numero di pattuglie sul territorio, con l’unica finalità di aumentare la percezione di sicurezza stradale da parte della cittadinanza, ha potenziato ulteriormente i rapporti tra i vari utenti della strada e gli operanti. Inoltre, con tale dispositivo, è stato possibile fare in modo che lungo le arterie principali del territorio ispicese non si verificassero incidenti stradali o gravi violazioni al Codice della Strada. Per entrambi i veicoli, poiché guidati da conducenti diversi rispetto agli effettivi proprietari, è stata contestata anche la violazione dell'incauto affidamento. I militari della locale Stazione continueranno nell’attività di tutela della circolazione stradale, orientando le loro risorse soprattutto verso l’obiettivo di evitare che i conducenti guidino senza l’uso del casco protettivo o utilizzando il telefono cellulare.