Pozzallo, sbarcati all'alba 65 migranti soccorsi dalla nave Ong "Sea Eye 5"

La nave Sea Eye 5, battente bandiera tedesca, ha soccorso 65 migranti, compresi 6 minori, e li ha sbarcati al porto di Pozzallo nelle prime ore di oggi. Sono in buone condizioni così come comunicato dalla Protezione Civile di Pozzallo. Sudan, Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Iraq, e Kurdistan le nazioni di provenienza. I migranti sarebbero partiti da un porto libico e sono stati diversi giorni in mare prima dell’arrivo della nave Ong che li ha issati a bordo e trasportati in Sicilia.