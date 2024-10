Ponte di Ognissanti, Roma e Venezia in testa per le camere prenotate: il 78% Milano

Roma e Venezia guidano la classifica per le camere prenotate nel ponte di Ognissanti con rispettivamente l'82% e l'84% del totale. Terza posizione per Milano con il 78%. Cresce sia la clientela italiana che straniera con americani, inglesi, francesi e tedeschi tra i visitatori più numerosi. Segue Napoli con il 77% delle camere già occupate. Anche per la città partenopea le prenotazioni sono in aumento sia per la clientela italiana che per quella straniera, con americani, inglesi e francesi in testa. "Le prenotazioni per il prossimo ponte di Ognissanti - afferma in una nota Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - si attestano in linea con i dati del 2023, nonostante un calendario meno favorevole che offre un giorno in meno da dedicare alla vacanza. A livello nazionale, oltre il 75% delle camere sono già prenotate, un trend positivo che fa ben sperare e che apre le porte alle prossime festività di Natale". In controtendenza Firenze che con il 66% delle camere prenotate registra risultati sotto la media nazionale. Il capoluogo toscano vede un calo delle prenotazioni da parte della clientela domestica, compensata solo in parte dall'aumento di visitatori stranieri, principalmente americani, inglesi, francesi e spagnoli. Tra le altre destinazioni, spiccano i risultati di Perugia e Matera, con il 90% e l'88% di camere occupate, in linea con la festività dello scorso anno. Verona, con un 71% di occupazione, conferma il risultato del 2023.