Deve scontare 6 anni e 8 mesi per fatti di droga: in carcere a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno associato alla casa Circondariale “Cavadonna” un 36enne in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania. L’uomo, con svariati precedenti di polizia in materia di stupefacenti, già sottoposto agli arresti domiciliari, deve ora scontare una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione a fini di spaccio.