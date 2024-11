Nascondeva mezzo chilo di marijuana nel bagno: in carcere a Catania

Teneva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel bagno della sua abitazione. Rintracciato dalla Polizia di Stato, per alcune notifiche, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

È la vicenda che vede protagonista un 52enne, di nazionalità argentina, scoperto con la droga dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina”.

L’uomo, ricercato da tempo per la notifica di diversi provvedimenti di polizia, tra cui il rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno, è stato rintracciato dagli agenti del Commissariato presso un appartamento collocato al secondo piano di uno stabile di via Plebiscito, dove lo stesso aveva trovato temporaneamente rifugio.

I poliziotti, prima di condurre l’uomo presso gli uffici del Commissariato per la notifica dei provvedimenti, avvertendo un forte odore di cannabis, hanno deciso di effettuare una perquisizione dell’appartamento. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire, occultata nel bagno, una busta di plastica trasparente termosaldata con all’interno oltre mezzo chilo di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga, che veniva venduta anche attraverso l’utilizzo di diversi social.

Il pusher è stato arrestato e in sede di convalida, il Tribunale di Catania, attesa la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione della condotta, ha disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.