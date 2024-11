Siglato a Gela Patto federativo tra Sinistra Futura e Progressisti Rinnovatori

A Gela è stato siglato a firma del Coordinatore Regionale di Sinistra Futura Pippo Zappulla e Miguel Donegani Segretario regionale di PeR il Patto di collaborazione politico e organizzativo tra i due movimenti e associazioni.

È una scelta definita da entrambi di estremo rilievo e molto ambiziosa perché vuole rappresentare per l’intera Sicilia un punto di riferimento politico e culturale del variegato mondo dei delusi e di quanti ritengono inadeguata l’attuale offerta del fronte democratico, progressista e di sinistra.

In Sicilia si vive male, le condizioni economiche delle famiglie peggiorano sempre di più, la qualità dei servizi a cominciare dal diritto alla salute e alla istruzione è precaria e in alcune aree negata del tutto.

Il Governo Schifani dimostra la inadeguatezza della giunta regionale e di un centrodestra tutto impegnato nella distribuzione interna del potere incapace a rispondere ai diritti dei cittadini. Dalla crisi idrica alla mancanza di una seria politica dei rifiuti, dal precario sistema infrastrutturale alla sanità pubblica sempre più povera, dal lavoro che manca per i giovani all’assenza di una politica industriale sostenibile i cittadini, il sistema delle Imprese e i lavoratori non trovano interlocutori attenti e l’irresponsabilità di chi governa la Sicilia emerge sempre più clamorosa e grave.

Sinistra Futura e PeR intendono ripartire dal protagonismo dei territori per far crescere un movimento forte e solido non solo di denunzia e di protesta ma di proposta, di mobilitazione e di cittadinanza attiva.

Questo Patto Federativo vuole, inoltre, rappresentare un segnale forte e trasparente di volere ricostruire una nuova e unitaria nuova sinistra e farlo partendo dai territori e dalla Sicilia, iniziando dal cambiamento della nostra bellissima ma tormentata terra.

Nelle prossime settimane saranno organizzati, sia a carattere regionale che nelle singole provincie, momenti pubblici unitari. Occasioni importanti per illustrare il progetto e, al contempo, aperti al protagonismo di quanti singoli e associazioni vorranno contribuire a farlo crescere con idee, proposte e con la adesione.