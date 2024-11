A Valencia i morti salgono oltre i 200, cancellato il MotoGP

A Valencia si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana. Il bilancio dei morti ora supera i 200. L'emergenza resta alta, con circa 366.000 abitanti senza acqua potabile e 50.000 al buio. Ancorap olemiche sul ritardo dell'allarme. In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto. Il finale del mondiale della MotoGP non si disputerà a Valencia. Il gp, ultima tappa della stagione in programma dal 15 al 17 novembre, è stato infatti cancellato in seguito alla tragedia causata dall'alluvione. Si stanno valutando altre piste.