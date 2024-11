Altro albero caduto a Palermo sulla Provinciale 57 di San Martino delle Scale

Ancora un albero caduto sulla strada provinciale 57 che da Palermo porta a San Martino.

L'allarme è stato lanciato dai residenti che chiedono un intervento immediato per rimuoverlo e consentire il transito stradale.

"Sono mesi che chiediamo una ricognizione per verificare le condizioni degli alberi nella strada che percorriamo ogni giorno - dicono i residenti - Già sono diversi gli alberi caduti in strada.

Una situazione pericolosa più volte denunciata. Con l'arrivo dell'inverno e delle piogge la situazione diventerà ancora più pericolosa. Abbiamo lanciato più volte quest'allarme come la presenza molto spesso di bovini che percorrono la strada, ma non cambia nulla nonostante diversi incidenti che si sono verificati tra gli animali e gli automobilisti".