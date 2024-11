Le tenniste del Ct Palermo alle semifinali di A1 con due giornate d'anticipo

Le ragazze del Ct Palermo hanno già conquistato con due turni d'anticipo l'approdo alle semifinali del campionato di A1, in programma il 17 e il 24 novembre.

Domenica proveranno a blindare matematicamente il primo posto nel girone.

Vetta che permette di giocare la semifinale di ritorno in casa contro la seconda dell'altro gruppo dove al momento c'è grande equilibrio, con Rungg Bolzano a 8 punti, Verona e Cagliari a 6 e Tennis Beinasco a quota 2.

Le palermitane - protagoniste assolute Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato - sono prime con 10 punti, seguono Tc Padova con 6, Casale con 4 e Park Tc Genova a 2. E proprio contro la squadra ligure il Ct Palermo non ha conquistato l'intera posta in palio, 2-2 il risultato sulla terra indoor di Genova nel match d'andata. Domenica contro le liguri, per la matematica certezza del primo posto potrebbe bastare anche un punto qualora Padova non vincesse in casa contro Casale.

"Aver conquistato l'accesso alle semifinali con due gare d'anticipo è merito soprattutto delle ottime performance delle ragazze del nostro vivaio - racconta Davide Freni, vicecapitano del team femminile -Adesso però pensiamo a chiudere i giochi per la prima piazza che offre indubbi vantaggi. Guardando l'altro girone ritengo AT Verona la compagine sulla carta più forte.

Siamo molto fiduciosi di arrivare in fondo".