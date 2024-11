Acireale, pasticceria in fiamme: cause in corso di accertamento

Paura questo pomeriggio intorno alle 15 in una pasticceria di via Lorenzo Maddem al civico 89 ad Acireale, nel Catanese, per un incendio. L'intero locale della pasticceria ha preso completamente fuoco. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma sarebbe esclusa comunque l'origine dolosa del rogo. Sul posto sono intervenute una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale, un'autoscala e un'autobotte della sede centrale di Catania. Tanta la paura tra le persone presenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.