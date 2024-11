Utilizzano un escavatore per assaltare la filiale Unicredit di Scordia

Una rapina ha avuto luogo intorno alle 5 di questa mattina alla filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele a Scordia, nel Catanese. I malviventi hanno utilizzato un escavatore per portare via due casse di bancomat assieme al bottino contenuto. I Carabinieri del locale Comando Stazione stanno eseguendo le indagini per risalire all'identità degli autori analizzando anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.