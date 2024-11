Era ai domiciliari e gli trovano l'hashish: finisce in carcere a Siracusa

I Carabinieri di Siracusa hanno associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” un 29enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di provvedimento di aggravamento di misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

Il giovane, già nel mese di ottobre aveva più volte violato l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, venendo pertanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Tuttavia, incurante delle prescrizioni, si era fatto nuovamente e ripetutamente denunciare per la violazione degli arresti domiciliari.

Da ultimo, pochi giorni fa, era stato arrestato dai Carabinieri che lo avevano sorpreso in strada, intento a parlare con alcuni uomini che alla vista della gazzella si erano dati alla fuga. Nella circostanza l’uomo, trovato in possesso di hashish per uso personale, aveva inveito e minacciato i Carabinieri.