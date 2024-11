Paura ieri a Messina per un incendio divampato su un'imbarcazione. Le fiamme hanno distrutto un natante ormeggiato in uno dei due laghi di Ganzirri, il 'pantano piccolo', adiacente via senatore Francesco Arena. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco proveniente dal distaccamento nord con un'autobotte. Sono state necessarie oltre due ore di lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.