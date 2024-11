Modica. Luoghi del cuore FAI, il parlamentare Ignazio Abbate: sosteniamo Cava Ispica e la Fornace Penna

Da oltre 20 il FAI (Fondo Ambiente Italiano) permette, attraverso una votazione, di scegliere i cosiddetti “Luoghi del Cuore”, ovvero quei poli di attrazione culturale, storica e architettonica, meritevoli di speciali contributi per il loro recupero, ristrutturazione o mantenimento. La provincia di Ragusa è puntualmente protagonista ogni anno con alcune sue perle che tutta Italia le invidia. Quest’anno sono due i rappresentanti nostrani ad essere in lizza in questa speciale classifica: la Fornace Penna a Sampieri e il Parco Archeologico di Cava Ispica a Modica. A loro sostegno lavorano svariate associazioni operanti sul territorio. Anche la politica si mobilita. Il parlamentare regionale modiano, Ignazio Abbate, scende in campo al fianco dei due siti: “Tutti noi, figli di questa meravigliosa terra, dovremmo spenderci per portare più voti possibili ai nostri due siti. E’ importante sottolineare come sia possibile esprimere più di un voto quindi non c’è bisogno di scegliere l’uno o l’altro. Possiamo votare entrambi i siti e dare così una mano a tutto il territorio senza distinzione di sorta. E’ il caso di dire “vota e fai votare”, non vanificando così il grande lavoro svolto da associazioni come la Fondazione Grimaldi, VIA, Proserpina, AGT-Ragusa (Guide Turistiche di Ragusa), l'Associazione Franco Ruta, il Centro Studi sulla Contea di Modica, l’Ente Liceo Convitto, il Circolo Kiafura di Legambiente e il Movimento in Difesa del Cittadino”.