Acate, commemorazione dei Defunti: Santa Messa al cimitero

Un funerale nella chiesa Madre il giorno della Commemorazione dei Defunti. Una coincidenza che si è verificata poche volte ad Acate, dove non si sono mai celebrate esequie la domenica. Parenti e amici hanno salutato per l’ultima volta la signora Giuseppa Guastella, madre del questore in pensione Salvatore Campagnolo. A celebrare il rito è stato don Salvatore Frasca.

In mattinata, invece, era stato il parroco don Mario Cascone a presiedere la Santa Messa al cimitero, presenti il sindaco Gianfranco Fidone, la presidente del Consiglio comunale Cristina Cicero, il comandante della stazione dei carabinieri, Emanuele Pio Squillace, rappresentanti dei sodalizi e numerosi cittadini.

Durante l’omelia il parroco di Acate si è soffermato a lungo sul legame tra defunti e parenti e sulla “moda” imperante di halloween, che andrebbe sostituita, a suo dire, con una “processione della luce”.