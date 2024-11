Vittoria, bracciante agricolo in sella a una bicicletta travolto e ucciso da auto

Un bracciante agricolo extracomunitario è stato travolto e ucciso da un'auto questa sera sulla statale 115 nel tratto Vittoria-Gela. L'uomo era in sella ad una bicicletta quando sarebbe stato investivo da un'auto. Sul posto i carabinieri di Vittoria che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il bracciante agricolo non sarebbe stato soccorso dal conducente dell'auto che lo ha travolto in contrada Diligenza, in territorio di Vittoria.