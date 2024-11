Pallanuoto A1, il Telimar Palermo sconfitto a Savona: ma esce a testa alta

L'orgoglio non basta contro i vicecampioni d'Italia. Il Telimar Palermo subisce un 12-7 dalla Rari Nantes alla piscina "Carlo Zanelli" di Savona, nella quarta giornata del campionato di A1.

Gli ospiti giocano alla pari in qualche frangente e in un paio di parziali, ma alla fine devono cedere, anche in virtù di un avvio sprint dei padroni di casa.

Il Telimar purtroppo non riesce a essere concreto in attacco.

Molti errori e una grande prova da parte del portiere avversario, Nicosia, che para anche un rigore a Muscat, impediscono al club dell'Addaura di impensierire più di tanto i biancorossi, lanciati verso la lotta scudetto. All'orizzonte, per gli uomini di Baldineti, c'è un altro impegno proibitivo, a Terrasini sabato prossimo contro i campioni della Pro Recco.

"È stata una partita - commenta Drew Holland, portiere statunitense del Telimar - difficile per noi. Loro sono una grande squadra, con tanti giocatori di talento, sono orgoglioso di aver lottato fino alla fine, ma sappiamo che, come squadra, dobbiamo migliorare. Dobbiamo cercare di essere più organizzati in difesa e aggressivi in ;;attacco. Ora ci aspetta un'altra partita complicata, contro il Recco. La stagione è appena iniziata e noi siamo una squadra con così tanto potenziale.

Continueremo a lottare".